В Волжске подросток напал с ножом на двух школьников

В Марий Эл будут судить подростка, который напал с ножом на двух сверстников. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, в октябре 2024 года молодой человек напал на двух знакомых в парке. Юноша несколько раз ударил одного из оппонентов в голову, повалил на землю и вонзил в него нож. Затем он набросился на второго приятеля и также нанес ему удары холодным оружием по различным частям тела, после чего скрылся с места происшествия.

Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где им своевременно оказали медицинскую помощь. Нападавшего удалось задержать, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, юноше может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Тульской области пьяный 15-летний подросток жестоко избил отчима. Юноша был в гостях у сожителя своей матери. Школьник распивал с отчимом спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора, быстро переросшая в драку. В ходе конфликта подросток несколько раз ударил мужчину по голове, спасти избитого не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгоградской области юноша пронзил знакомого шампуром.