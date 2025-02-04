Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после нападения на ребенка с ножом в школе

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку после нападения школьника с ножом

Прокуратура Екатеринбурга разбирается в ситуации с нападением школьника на ребенка. Об этом управление ведомства по региону сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в гимназии №205. По предварительным данным, один из учеников обрызгивал второго водой из игрушки. Последнему это не понравилось, поэтому он ударил оппонента ножом в область лопатки. В результате мальчик получил колото-резаную рану.

«Пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. По имеющейся информации, его состояние удовлетворительное», – поделились в прокуратуре.

На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку.

По сообщениям Telegram-каналов, недавно школьники поругались из-за оскорблений в адрес матери одного из них. Известно, что учительница пыталась прекратить драку, но это сделать не получилось. Полицейские проводят проверку.

Ранее в Волжске подросток напал с ножом на двух школьников.