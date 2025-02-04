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Школьник напал с ножом на ребенка на Урале

SHOT: школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге

Школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел в гимназии №205. Один ребенок набросился на другого и ранил его в спину. По предварительным данным, накануне одноклассники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них.

В настоящее время на месте инцидента дежурят экстренные службы. Пострадавшего везут в больницу.

По данным Mash, полиция начала проверку.

В декабре прошлого года в Краснодаре 14-летний школьник прошел в школу с ножом и напал на сверстников. В результате пострадали пять человек, нескольких из них направили в больницы, среди травм было сотрясение головного мозга. Впоследствии подростка и его родителей выдворили из страны.

В октябре 2024 года подросток изрезал ножом двух знакомых в парке в Волжске.

Ранее в Перми пятиклассники избили друг друга из-за рассадки в классе.

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