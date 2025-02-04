Телефон, через который могли следить за командиром «Арбата», был уничтожен

Мобильный телефон главы Федерации бокса ДНР, командира батальона «Арбат» Армена Саркисяна был уничтожен в результате взрыва в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По одной из версий, пишет канал, организаторы покушения могли через телефон следить за Саркисяном и привести в действие взрывное устройство.

«От смартфона Саркисяна практически ничего не осталось, и извлечь из него какую-то информацию и проверить на шпионское ПО практически невозможно», — заявил SHOT.

В момент взрыва телефон находился в кармане командира батальона. Его разбило осколками и расплавило от термического воздействия, добавил канал.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате него пострадали пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Предполагается, что целью был глава Федерации бокса ДНР. Саркисяна и его охранника спасти не удалось.

По информации ТАСС, в подготовке покушения участвовали несколько человек.

Ранее началось восстановление подъезда в ЖК «Алые паруса».