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В подготовке убийства командира батальона «Арбат» участвовали несколько человек

ТАСС: в подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек
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ИА Реалист

В подготовке покушения на главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) командира батальона «Арбат» Армена Саркисяна в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве участвовали несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек», — заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что роли каждого фигуранта были распределены заранее. Некоторые были задействованы в слежке, также были непосредственно исполнители взрыва.

Кроме того, источник сообщил, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» было активировано дистанционно.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Потерпевших пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Предполагается, что целью преступников был глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Саркисяна и его охранника спасти не удалось.

Ранее житель московского ЖК «Алые паруса» оценил работу охраны комплекса.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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