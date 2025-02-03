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Подъезд в ЖК «Алые паруса» начали восстанавливать

Ремонтные работы после взрыва начались в подъезде дома ЖК «Алые паруса»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ремонтные работы начались в подъезде дома в ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что специалисты приступили к разбору конструкции дома после того, как было снято оцепление.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Также сообщается, что в понедельник, 3 февраля, Саркисян изменил свой обычный график и вышел из дома значительно позже. Отмечается, что это подтверждает, что за ним следили, и злоумышленники привели в действие взрывное устройство именно когда он вышел из лифта.

Ранее житель московского ЖК «Алые паруса» оценил работу охраны комплекса.

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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