В московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли подъезд

Один из подъездов в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве закрыли после взрыва

Подъезд дома в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, где детонировало взрывное устройство, закрыли на неопределенное время. Об этом пишет РИА Новости.

Охранники просят граждан заходить через другие подъезды и подниматься на свой этаж по лестнице, говорится в материале.

«Лифты не работают», — отметил один из сотрудников службы безопасности.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Изначально сообщалось о трех пострадавших, но впоследствии Telegram-канал Baza написал о пяти раненых людях. Травмы получили консьерж и жильцы.

Как выяснилось, в здании детонировало взрывное устройство. По данным источника Telegram-канала SHOT, оно было заложено под потолком.

Предварительно, таким образом злоумышленники пытались устранить главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. В момент взрыва мужчина находился в подъезде и получил серьезные ранения, спасти его не удалось.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга отказался комментировать взрыв в жилом доме, призвав дождаться результатов работы специальных служб.

Ранее журналисты узнали, что перед нападением за Арменом Саркисяном могли следить на протяжении долгого времени.