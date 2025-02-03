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За основателем батальона «Арбат» могли следить долгое время

112: за основателем батальона «Арбат» Саркисяном могли следить долгое время
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ИА Реалист

За основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, которого взорвали в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве, могли следить на протяжении долгого времени. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника в правоохранительных органах, охрана Саркисяна несколько дней назад заметила двух подозрительных мужчин на старом автомобиле, которые заехали на территорию бани в Вешках, куда Саркисян ездил каждое воскресенье.

«Поняв, что охранники их «срисовали», странные люди быстро выпили кофе и ретировались», — пишет Telegram-канал.

Также сообщается, что в понедельник, 3 февраля, Саркисян изменил свой обычный график и вышел из дома значительно позже. Отмечается, что это подтверждает, что за ним следили, и злоумышленники привели в действие взрывное устройство именно когда он вышел из лифта.

В столичном ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. Предварительно, целью покушения был основатель батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он и его охранники не выжили, еще четверо людей, в том числе жительница дома, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Алаудинов прокомментировал подрыв основателя батальона «Арбат».

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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