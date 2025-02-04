Чиновника из Томской области осудили за злоупотребление полномочиями

Бывший вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии за организацию и руководство злоупотреблением полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновника задержали за совершение преступления в ходе строительства школы в селе Корнилово Томского района в рамках нацпроекта «Образование». Вину он не признал.

По данным суда, в 2020 году Паршуто, зная о невыполнении работ по строительству учебного заведения, желая завысить показатели расходов регионального бюджета, разработал преступную схему, направленную на необоснованную их оплату. Подрядчик незаконно получил более 13 млн рублей бюджетных средств.

Новая школа должна была открыться еще в августе 2021 года, однако этого до сих пор не произошло. Подрядчик «Спецмонтажстрой» нарушил сроки строительства, контракт с ним был разорван. Силовики уже задержали руководителя компании. Его обвиняют в краже 2,5 млн рублей. Следствие полагает, что подрядчик использовал кирпич плохого качества, тем самым сэкономив и присвоив себе разницу в цене.

Накануне сообщалось о задержании министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету региона от ее действий составил 1,9 млрд рублей.

Ранее в Госдуме попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения преступлений.