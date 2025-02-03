СК назвал сумму ущерба по делу министра финансов Ростовской области Федотовой

Ущерб бюджету Ростовской области по делу министра финансов региона Лилии Федотовой составил 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В отношении Федотовой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Отмечается, что указанная сумма была израсходована на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период с 2020 по 2023 год.

По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных бюджетных средств без необходимости привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это чиновник сделала в нарушение требований долговой политики региона, предусматривающих возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Госдуме попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения преступлений.