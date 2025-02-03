Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК назвал сумму ущерба по делу министра финансов Ростовской области Федотовой

СК: ущерб бюджету Ростовской области по делу Федотовой составил 1,9 млрд рублей
close
Правительство Ростовской области

Ущерб бюджету Ростовской области по делу министра финансов региона Лилии Федотовой составил 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В отношении Федотовой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Отмечается, что указанная сумма была израсходована на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период с 2020 по 2023 год.

По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных бюджетных средств без необходимости привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это чиновник сделала в нарушение требований долговой политики региона, предусматривающих возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Госдуме попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения преступлений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами