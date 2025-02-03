Замгубернатора Ростовской области Федотова задержана

Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова задержана. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

По его словам, чиновницу задержали 3 февраля. В настоящее время проводятся следственные действия.

В отношении Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным Следственного комитета России, в 2020 году Федотова при наличии свободных бюджетных средств без необходимости привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это чиновница сделала в нарушение требований долговой политики региона, предусматривающих возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

Ущерб бюджету Ростовской области по делу министра составил 1,9 млрд рублей.

Ранее в Госдуме попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения преступлений.