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Замгубернатора Ростовской области Федотова задержана

Тюрин: министр финансов Ростовской области Федотова задержана
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова задержана. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

По его словам, чиновницу задержали 3 февраля. В настоящее время проводятся следственные действия.

В отношении Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным Следственного комитета России, в 2020 году Федотова при наличии свободных бюджетных средств без необходимости привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Это чиновница сделала в нарушение требований долговой политики региона, предусматривающих возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

Ущерб бюджету Ростовской области по делу министра составил 1,9 млрд рублей.

Ранее в Госдуме попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения преступлений.

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