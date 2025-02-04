Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью около 50 человек предприняла попытку вернуть утраченные позиции возле Волчанска в Харьковской области, организовав атаку в районе населенного пункта Тихий в ночное время. Бои продолжались более семи часов, после чего украинские войска «рассеялись по лесу», сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские силы стремились восстановить контроль над ранее потерянными территориями в окрестностях Волчанска. В темноте группировка ВСУ, выдвинувшись из села Волоховка и перейдя реку Волчью, направилась к Волчанску.

Для отвлечения внимания вооруженные формирования Украины одновременно начали обстрел позиций российской армии в районе Тихого с направления Волчанских Хуторов. Украинские штурмовики, полагая, что смогли незаметно подойти к российским позициям, пытались атаковать фланг одного из передовых подразделений севернее Тихого, но с помощью современных систем обнаружения противник был обнаружен. После чего по атакующим силам был открыт артиллерийский огонь. В результате удара силы РФ остановили атаку врага.

Марочко добавил, что бой в районе Тихого длился более семи часов. Данные о потерях противника в настоящее время уточняются.

До этого Марочко рассказал, что около 30 украинских десантников попали в плен после неудачной контратаки ВСУ. По его словам, украинские военные попытались контратаковать после того, как ВС РФ расширили плацдарм в Волчанске.

Ранее ВСУ использовали около сотни дронов под Волчанском.