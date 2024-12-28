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Марочко заявил об использовании ВСУ около сотни дронов под Волчанском

Марочко: ВСУ в сутки используют около 100 беспилотников под Волчанском
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Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как ему передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Также российские подразделения усилили посты противовоздушной обороны, подчеркнул Марочко.

Эксперт обратил внимание, что освобождение Волчанска осложняет его расположение. Город расположен в низине, а часть высот вокруг контролируют как российская армия, так и подразделения ВСУ.

До этого Марочко сообщал, что ВСУ в ближайшее время окончательно покинут поселок Зеленый Гай в районе Купянска, который в данный момент превратился в серую зону. Также он заявил, что российским войскам осталось продвинуться с боями около трех километров до Богуславки — следующего после Загрызова села на берегу реки Оскол.

Ранее россиянам рассказали о возможных задачах армии страны на Украине в 2025 году.

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