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Стало известно о нескольких десятках солдат ВСУ, которые попали в плен в Волчанске

Марочко: 30 десантников ВСУ попали в плен после неудачной контратаки в Волчанске
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Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что около 30 украинских десантников попали в плен после неудачной контратаки ВСУ.

По его словам, украинские военные попытались контратаковать после того, как ВС РФ расширили плацдарм в Волчанске.

«Наши штурмующие подразделения полностью разгромили противника. Более того, 29 человек 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины попали в плен», — поделился эксперт.

Он уточнил, что Киев широко освещал неудачную попытку контратаковать в информационном поле.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российская армия продолжает наступление в Курской области, что открывает новые возможности для обследования домов, поврежденных или разрушенных в результате атак ВСУ.

В пятницу Хинштейн сказал, что Минобороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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