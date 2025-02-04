На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели

СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве

За два месяца до гибели Армена Саркисяна, основателя добровольческого батальона «Арбат» в ДНР, в результате взрыва в Москве, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предъявлении ему обвинений по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре 2024 года СБУ опубликовала в своем Telegram-канале сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого формирования на территории ДНР, а также в оказании содействия российским военным в приобретении тепловизоров, горючего и строительных материалов.

СБУ квалифицировала эти действия как «преступления против государства». Согласно данным МВД Украины, Саркисян числился в розыске с мая 2014 года как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

До этого сообщалось, что в подготовке покушения на главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) командира батальона «Арбат» Армена Саркисяна в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве участвовали несколько человек.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Потерпевших пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Предполагается, что целью преступников был глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Саркисяна и его охранника спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что Саркисяна после взрыва оперировали почти 100 минут.