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На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели

СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве
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ИА Реалист

За два месяца до гибели Армена Саркисяна, основателя добровольческого батальона «Арбат» в ДНР, в результате взрыва в Москве, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предъявлении ему обвинений по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре 2024 года СБУ опубликовала в своем Telegram-канале сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого формирования на территории ДНР, а также в оказании содействия российским военным в приобретении тепловизоров, горючего и строительных материалов.

СБУ квалифицировала эти действия как «преступления против государства». Согласно данным МВД Украины, Саркисян числился в розыске с мая 2014 года как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

До этого сообщалось, что в подготовке покушения на главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) командира батальона «Арбат» Армена Саркисяна в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве участвовали несколько человек.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Потерпевших пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Предполагается, что целью преступников был глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Саркисяна и его охранника спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что Саркисяна после взрыва оперировали почти 100 минут.

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