Саркисяна после взрыва оперировали почти 100 минут

Главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна оперировали около 100 минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Саркисяну ушивали поврежденные участки сердца и легкого. Мужчину быстро подключили к временному электрокардиостимулятору и перелили ему четыре литра крови.

Глава Федерации бокса ДНР перестал подавать признаки жизни около 12:10 мск, а в 12:40 мск медики констатировали его смерть после реанимационных мероприятий.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был именно Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому, а позже скончался.

При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее Дугин прокомментировал подрыв основателя батальона «Арбат».