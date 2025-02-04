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Безработная россиянка инвестировала в мошенников более 5 млн рублей

В Воронеже безработная женщина инвестировала в мошенников более 5 млн рублей
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Shutterstock

В Воронеже 32-летняя безработная женщина доверилась мошенникам и потеряла миллионы рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Россиянка начала общаться с неизвестными, которые представлялись якобы брокерами и специалистами торговых терминалов. Злоумышленники обманом убедили ее вкладывать деньги для «конвертации».

Однако когда она пыталась вывести средства, система выдавала ошибки. Аферисты при этом предлагали ей оформлять кредиты на доверенных лиц. В какой-то момент она заметила, что ее накопления исчезли.

Общий ущерб от действий преступников составил более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого жительница Вологды лишилась 3,7 млн рублей, поверив в легкий заработок на бирже. Первые взносы не превышали 10 тысяч рублей и сразу же дали прибыль.

Ранее российская студентка перевела аферистам 3,8 млн рублей со счетов родителей.

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