Российская студентка перевела аферистам 3,8 млн рублей со счетов родителей

В городе Бор телефонные мошенники обманули 20-летнюю студентку, девушка в течение месяца переводила аферистам накопления родителей. Об этом сообщает УМВД Нижегородской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 20-летняя студентка третьего курса. Девушка сообщила, что месяц общалась с неизвестными и перевела им все деньги родителей. Мошенники под предлогом продления договора на услуги связи сначала выманили у нее личные данные, а затем убедили в том, что с банковских счетов семьи пытаются снять средства.

Чтобы «обезопасить» накопления родителей, девушка в течение месяца совершала переводы со счета родителей. Общий ущерб составил 3,8 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке 72-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 3,4 миллиона рублей. Пенсионерке позвонил аферист и представился сотрудником силовых структур. Мужчина в форме заявил, что кто-то якобы пытается продать ее квартиру, поэтому россиянка должна сама провести фиктивную сделку. Деньги от продажи пострадавшая отдала курьеру. Женщина узнала об обмане, только когда ей сообщили, что сделка не была фиктивной.

Ранее концертмейстер из Петербурга отдала мошенникам полтора миллиона рублей.