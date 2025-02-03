Жительница Вологды лишилась 3,7 млн рублей, поверив в легкий заработок на бирже

Жительница Вологды оформила несколько кредитов и заложила автомобиль, пытаясь заработать на бирже. Об этом сообщает УМВД региона.

28-летняя женщина познакомилась в сети с молодым человеком, который предложил ей простой и быстрый способ дополнительного заработка на инвестициях. Он согласился стать ее куратором и порекомендовал электронную площадку для регистрации. Первые взносы не превышали 10 тысяч рублей и сразу же дали прибыль.

Чтобы получить большую прибыль, аферист уговорил ее взять кредит под залог автомобиля, а затем еще один заем на миллион рублей. Когда девушка решила вывести заработанные деньги, ее личный кабинет заблокировали, а она поняла, что стала жертвой мошенников. С июня 2024 года по январь 2025 года вологжанка лишилась 3,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что мошенник из Курска выдал себя за девушку и выманил у инвалида 268 тысяч рублей. Обвиняемый создал в социальной сети страницу от имени девушки и познакомился в сети с 20-летним местным жителем. За месяц общения потерпевший, который является инвалидом, перевел «девушке» 268 тыс. рублей. Получив отказ на очередную просьбу прислать денег, злоумышленник создал еще одну страницу и от имени мужчины. Под угрозой применения насилия стал требовать передать ему 130 тыс. рублей, якобы за распространение интимных фото знакомой, с которой потерпевший переписывался.

Ранее уфимец убедил жену продать квартиру ради инвестиций после общения на сайте знакомств.