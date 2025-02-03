Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Вологды лишилась 3,7 млн рублей, поверив в легкий заработок на бирже

В Вологодской области женщина за полгода отдала мошенникам 3,5 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Вологды оформила несколько кредитов и заложила автомобиль, пытаясь заработать на бирже. Об этом сообщает УМВД региона.

28-летняя женщина познакомилась в сети с молодым человеком, который предложил ей простой и быстрый способ дополнительного заработка на инвестициях. Он согласился стать ее куратором и порекомендовал электронную площадку для регистрации. Первые взносы не превышали 10 тысяч рублей и сразу же дали прибыль.

Чтобы получить большую прибыль, аферист уговорил ее взять кредит под залог автомобиля, а затем еще один заем на миллион рублей. Когда девушка решила вывести заработанные деньги, ее личный кабинет заблокировали, а она поняла, что стала жертвой мошенников. С июня 2024 года по январь 2025 года вологжанка лишилась 3,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что мошенник из Курска выдал себя за девушку и выманил у инвалида 268 тысяч рублей. Обвиняемый создал в социальной сети страницу от имени девушки и познакомился в сети с 20-летним местным жителем. За месяц общения потерпевший, который является инвалидом, перевел «девушке» 268 тыс. рублей. Получив отказ на очередную просьбу прислать денег, злоумышленник создал еще одну страницу и от имени мужчины. Под угрозой применения насилия стал требовать передать ему 130 тыс. рублей, якобы за распространение интимных фото знакомой, с которой потерпевший переписывался.

Ранее уфимец убедил жену продать квартиру ради инвестиций после общения на сайте знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами