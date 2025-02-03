Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции

В Ровно неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции
close
Национальная полиция в Полтавской области

Два человека пронесли взрывчатку в отделение полиции украинского города Ровно на западе страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Обоих злоумышленников уже задержали сотрудники полиции. Других подробностей на данный момент источник не приводит.

Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

В декабре двух украинских подростков задержали по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Речь идет о 15-летних подростках, их обвиняют в связях с российской федерацией.

Как сообщил источник, 8 и 9 декабря использовали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова.

15 декабря сообщалось, что в Ровненской области на западе Украины местный житель открыл огонь из автомата по группе людей, в результате чего четыре человека получили ранения. В отношении стрелка завели уголовное дело.

Ранее в ДНР заявили о попытках вербовки детей со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами