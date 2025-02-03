На Украине неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции

В Ровно неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции

Два человека пронесли взрывчатку в отделение полиции украинского города Ровно на западе страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Обоих злоумышленников уже задержали сотрудники полиции. Других подробностей на данный момент источник не приводит.

Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

В декабре двух украинских подростков задержали по подозрению в подрыве взрывных устройств возле двух районных отделов полиции в Харькове. Речь идет о 15-летних подростках, их обвиняют в связях с российской федерацией.

Как сообщил источник, 8 и 9 декабря использовали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова.

15 декабря сообщалось, что в Ровненской области на западе Украины местный житель открыл огонь из автомата по группе людей, в результате чего четыре человека получили ранения. В отношении стрелка завели уголовное дело.

Ранее в ДНР заявили о попытках вербовки детей со стороны Украины.