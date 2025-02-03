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Житель московского ЖК «Алые паруса» оценил работу охраны комплекса

Житель ЖК «Алые паруса» Владимир: охрана комплекса работает круглосуточно
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Охрана московского ЖК «Алые паруса», где сегодня прогремел взрыв, работает качественно в круглосуточном режиме. Об этом 360.ru заявил очевидец происшествия, житель комплекса Владимир.

По словам мужчины, помимо охранников в доме есть консьержи, которые следят за порядком в круглосуточном режиме.

«Наша местная охрана работает достаточно качественно. Консьерж работает круглосуточно, консьержи у нас не спят, консьержи у нас очень хорошо работают», — подчеркнул он.

Владимир также рассказал, что с утра, примерно за 15 минут до взрыва, вышел из дома, чтобы отвезти дочь в школу. Все случилось, пока его не было, после возвращения мужчина увидел машины экстренных служб, осколки. Правоохранители не позволили ему войти, предупредив о возможности повторного взрыва.

Владимир также сообщил, что считает случившееся покушением на своего соседа, президента Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. При этом мужчина отметил, что у него была хорошая охрана, а сам он был человеком общительным и воспитанным.

Напомним, сегодня утром в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел взрыв. Основной версией считают покушение на заказное убийство. Также следствие рассматривает версию, что инцидент стал результатом бизнес-разборок. По предварительным данным, произвели взрыв с помощью оснащенного радиоуправляемым механизмом устройства. Пострадал охранник и еще несколько человек, самого Саркисяна спасти не удалось.

Ранее управляющая компания «Алых парусов» отказалась комментировать взрыв в Москве.

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