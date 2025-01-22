Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр стихии находился в 135 км к северо-западу от города Маниса, где проживают около 243 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Толчки были зафиксированы в 23:38 мск.

До этого Центральное управление погоды (CWA) сообщило о землетрясении магнитудой 6,4 в уезде Цзяи на юге Тайваня. Помимо этого, подземные толчки зафиксировали в городе Гаосюн.

19 января на границе Казахстана и КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок был зафиксирован в 51 км к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак) города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 02:15 по мск. Эпицентр землетрясения находился примерно в 154 км от границы с Казахстаном. Землетрясение оценивалось как «довольно сильное». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сейсмолог оценил угрозу сильного землетрясения в Сочи.