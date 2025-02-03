Взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» было активировано дистанционно

ТАСС: взрывчатка в ЖК «Алые паруса» была приведена в действие дистанционно

Взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» было приведено в действие дистанционно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Взрывное устройство, предварительно, заложенное в диван в холле дома, было приведено в действие дистанционно. Вероятно, за Саркисяном наблюдали со стороны. Когда он спустился в холл, бомбу привели в действие», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Предполагается, что целью преступников был глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Пострадавшего мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Ранее житель московского ЖК «Алые паруса» оценил работу охраны комплекса.