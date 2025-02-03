Живущий в «Алых парусах» юрист оценил меры безопасности в ЖК

Адвокат Жорин: меры безопасности в ЖК «Алые паруса» были на должном уровне

Адвокат Сергей Жорин, проживающий в ЖК «Алые паруса», в котором сегодня произошел взрыв, заявил в беседе с ТАСС, что меры безопасности в комплексе были адекватными.

«У меня лично нет никаких претензий к службе безопасности «Алых парусов». Я считаю, что искать виновных сейчас, в том числе из числа сотрудников охраны или консьержа, не совсем корректно и правильно», — высказался юрист.

По его мнению, сотрудники ЖК просто не могут предотвратить настолько хорошо спланированные преступления, даже учитывая профессиональный подход к работе.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что Саркисяна после взрыва оперировали почти 100 минут.