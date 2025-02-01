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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Володин перечислил законы, которые начнут действовать в РФ с февраля
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Владимир Федоренко/РИА Новости

С февраля 2025 года материнский капитал вырастет на 9,5%. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, максимальная сумма материнского капитала составит 912 тыс. рублей.

«Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми — это приоритет государства», — заявил Володин.

Он добавил, что также нововведения затронут индексацию социальных выплат и страховых пенсий, их увеличат до 9,5%. Спикер ГД подчеркнул, что данное нововведение будет иметь обратную силу. Кроме того, в феврале вступят в силу законы, связанные с совершенствованием миграционной политики.

В своем обращении Володин сообщил, что с 5 февраля в России начнет работать режим высылки незаконных мигрантов. По его словам, данная мера направлена на повышение безопасности. Он добавил, что будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в страну и выезда из РФ. Закон также затронет оказание услуг для мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до полумиллиона для иноагентов.

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