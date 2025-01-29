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В Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю

Глава МО Эстонии предложил взимать с судов плату за проход по Балтийскому морю
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Global Look Press

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур предложил обязать суда платить за проход по Балтийскому морю. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что компании будут платить при прохождении через Датские проливы (система проливов, соединяющая Балтийское море с Северным. — «Газета.Ru»), потому что это, по сути, страховой взнос на случай повреждения кабелей», — сказал министр.

По его словам, для предотвращения аварий на кабелях в ближайшее время в акватории могут установить специальные датчики для обнаружения якорей, а также ограждения для защиты инфраструктуры.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявлял, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Ранее в Госдуме оценили намерения Британии задерживать российские суда.

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