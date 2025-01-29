Премьер Латвии сообщила о первых видеозаписях с места повреждения кабеля на Балтике

Силиня: Латвия получила первые видео с места повреждения кабеля на Балтике

Рига получила первые видеозаписи с места повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море. Об этом заявила латвийский премьер-министр Эвика Силиня, передает портал Delfi.

«Высока вероятность того, что удалось найти место обрыва кабеля, но на глубине 100 метров видимость составляет всего несколько десятков сантиметров», — подчеркнула она.

Как отметила Силиня, ВМС Латвии вместе со шведскими силами обследовали место повреждения кабеля в Балтийском море и получили первые кадры с места происшествия.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее оператор задержанного в Швеции судна отрицал возможность диверсии.