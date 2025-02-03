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Россиянам объяснили, к чему приведет ожидаемое в этом году нашествие саранчи

Агроном Воробьев: ожидаемое нашествие саранчи – страшное стихийное бедствие
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Shutterstock

На этот год в России прогнозируется массовое нашествие саранчи. Это одно из опаснейших явлений, которое обычно случается после теплой зимы – такая погода создает условия для их выживаемости, объяснил RT биолог и агроном Михаил Воробьев.

«Про саранчу еще в библейских текстах написано, что это одно из стихийных бедствий. Саранча питается всем растительным, которое только попадается на ее пути. По сути, после себя туча саранчи оставляет пустыню», — подчеркнул специалист, назвав большой проблемой такие тревожные прогнозы.

Преимущественно саранча водится на юге России, например в Кубани. Однако с учетом теплого климата она мигрирует в другие, северные регионы, отметил Воробьев.

В борьбе с ней используют обычные средства против насекомых, в том числе инсектициды. Но даже в случае позитивного исхода это наносит вред – аграрии вынуждены тратиться на них, а затем отбивать затраченные ресурсы, увеличивая стоимость на свои товары. И второй важный минус – это вред таких химикатов для здоровья человека. Но, по мнению агронома, если речь идет о нашествии саранчи, то это «вынужденное зло». Он отметил, что жизнь работников сельхозсферы такая ситуация сильно усложнит, но опасаться катастрофического падения урожая не стоит.

Напомним, до этого в Россельхозцентре россиян предупредили, что в 2025 году в 21 регионе страны ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. В том числе это может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. На этом фоне аграриям предстоит обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году. В учреждении также отметили, что в случае нашествия саранчи ее будут уничтожать на полях регионов России с помощью авиации.

Ранее ученые предупредили, что нашествия саранчи могут создать угрозу мировой продовольственной безопасности.

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