В «Россельхозцентре» высказались о нашествии саранчи

«Россельхозцентр»: с нашествием саранчи летом будут бороться при помощи авиации

В связи с прогнозируемым увеличением численности саранчи на полях регионов России ее будут уничтожать с помощью авиации, если в этом будет необходимость. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ «Россельхозцентр».

«В экстренных случаях будут задействованы авиация и наземная техника для распыления инсектицидов для борьбы с насекомым», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во многих регионах России аграрии практически ночуют на полях для своевременной борьбы с саранчой.

Накануне стало известно, что в 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. Так, нашествие насекомых может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. Также ситуация может затронуть республику Калмыкию, Дагестан, Ингушетию, Чечню, Башкортостан, Татарстан, Чувашию, Хакасию и Якутию, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

1 февраля данные Росстата показали, что объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Ранее климатолог рассказал, что из-за теплой зимы в РФ может пострадать сельское хозяйство.