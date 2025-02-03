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Россиян предупредили об угрозе нашествия саранчи в ряде регионов

«Известия»: в России ожидается нашествие саранчи в 21 регионе
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Shutterstock

В 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Россельхозцентра.

Так, нашествие насекомых может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. Также ситуация может затронуть республику Калмыкию, Дагестан, Ингушетию, Чечню, Башкортостан, Татарстан, Чувашию, Хакасию и Якутию, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Издание отметило, что в 2025 году аграриям предстоит обработать на 100 тысяч га больше, чем в 2024 году. При этом на граничащих с Казахстаном территориях будет создан специальный отряд. Также в ряде регионов прошли учения по борьбе с распространением саранчевых, отметили авторы.

1 февраля данные Росстата показали, что объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Ранее климатолог рассказал, что из-за теплой зимы в РФ может пострадать сельское хозяйство.

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