Нашествия саранчи могут создать угрозу мировой продбезопасности

Ученые из Сингапура и Китая выяснили, что участившиеся нашествия саранчи могут угрожать продовольственной безопасности всего мира. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали базу данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В базе отслеживалось количество вспышек саранчи в 36 странах за 35-летний период с 1985 по 2020 год. Команда объединила эту информацию с метеорологическими данными по таким показателям, как температура, скорость ветра и количество осадков.

«Потепление климата приведет к повсеместному росту нашествий саранчи, приводя к новым вызовам для всемирной координации контроля за саранчой», — говорится в исследовании.

Наиболее уязвимыми регионами ученые называют Африку, Ближний Восток и Южную Азию.

В исследовании также отмечается, что повышение осадков и рост средней температуры создают благоприятные условия для саранчи в этих регионах. Ареал вредителя будет расширяться.

Летом 2023 года нашествие саранчи произошло в Краснодарском крае. Оно наблюдалось на лиманах в Приморско-Ахтарском, Калининском, Славянском и Красноармейском районах края. Там в изобилии растут рогоз и камыши, которыми питается саранча.

Ранее исследователи предупредили о близости коллапса джунглей Амазонки из-за меняющегося климата.