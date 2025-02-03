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Главу администрации Северодонецка задержали

СК: в ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Моргунов

В Луганской народной республике (ЛНР) задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов. Об этом сообщили в СК России.

По данным следствия, Моргунов с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы. Он предоставлял участникам банды данные для похищения людей, их незаконного удержания, а также требования выкупа.

Имеются данные о похищении шести человек, а также о четырех разбойных нападениях. При содействии Моргунова преступники украли имущество на сумму, превышающую 6 млн рублей. Сотрудники СК проводят следственные действия и допрашивают подозреваемого.

Недавно в ЛНР задержали бывшего гражданина Украины по подозрению шпионаже. По данным ФСБ, мужчина действовал по заданию СБУ и передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево Донецкой народной республики по делу о государственной измене. Мужчина переводил деньги на счета ВСУ.

Ранее в ЛНР задержали бывшего боевика национального батальона.

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