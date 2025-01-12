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На жителя ЛНР завели уголовное дело о шпионаже

ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу СБУ данных о дислокации российских военных

В Луганской народной республике задержали бывшего гражданина Украины по подозрению шпионаже. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию СБУ и передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ. В отношении него завели уголовное дело по статье «Шпионаж».

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево Донецкой народной республики по делу о государственной измене. Отмечается, что мужчина неоднократно переводил деньги на электронные счета, которые используются для финансирования Вооруженных сил Украины.

Также ФСБ сообщали, что бывший глава «Медполимерпрома» Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России по делу о шпионаже, передавал в США сведения для создания «системы высокоскоростного генетического скрининга населения» РФ. В заявлении спецслужбы говорится, что гражданин США действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации.

Ранее гражданина Канады приговорили в Польше за якобы шпионаж в пользу России.

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