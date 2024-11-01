В ЛНР задержали бывшего боевика национального батальона

В Луганской народной республики (ЛНР) задержали экс-боевика нацбата по обвинению в преступлениях против мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные регионального ФСБ.

«Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении.

УФСБ по региону завело уголовное дело по факту преступлений против мирных жителей.

10 октября в ДНР задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне Украины. Известно, что мужчина хотел вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье о госизмене.

До этого жителя Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) задержали с поличным за попытку сбыта автомата Калашникова и ручных гранат.

Ранее спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.