Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Отмечается, что мужчина неоднократно переводил деньги на электронные счета, которые используются для финансирования Вооруженных сил Украины.

Следственным подразделением УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Накануне сообщалось, что в Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали.

4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Речь идет о подростках 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ.