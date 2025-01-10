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Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за финансирование украинской армии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Отмечается, что мужчина неоднократно переводил деньги на электронные счета, которые используются для финансирования Вооруженных сил Украины.

Следственным подразделением УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Накануне сообщалось, что в Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали.

4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Речь идет о подростках 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ.

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