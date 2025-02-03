Украинские беспилотники атаковали Шебекино в Белгородской области

Украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, после удара дрона загорелся один из частных домов.

Гладков опубликовал фото, предположительно, сделанные на месте удара. На кадрах видно двухэтажный дом с двускатной крышей, над которым поднимается облако желтого дыма. Губернатор уточнил, что в числе прочего были повреждены придомовая территория и легковой автомобиль.

До этого Гладков сообщал, что два села в Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в Борисовском районе в селе Березовка дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего оказались повреждены остекление и фасад. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Обломки посекли крышу.

Днем 2 февраля Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу.

Ранее системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией.