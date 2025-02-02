В Белгородской области сообщили о массированной атаке дронов ВСУ

Украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Двулучное Валуйского округа дрон нанес удар по припаркованному автомобилю. Транспортное средство получило повреждения», — заявил он.

По словам губернатора, прилет БПЛА также зафиксирован в селе Графовка Краснояружского района. В результате атаки был поврежден легковой автомобиль. Кроме того, другой грузовой автомобиль был поврежден в селе Николаевка. В селе Зозули Борисовского района дрон влетел в машину и сдетонировал, другие БПЛА попали в частные дома.

Никто из мирных жителей не пострадал. На месте инцидентов работают сотрудники оперативных служб региона, добавил Гладков.

До этого глава региона заявил, что два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль на участке дороги Белгород — Шебекино.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.