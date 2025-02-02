Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сообщили о массированной атаке дронов ВСУ

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Двулучное Валуйского округа дрон нанес удар по припаркованному автомобилю. Транспортное средство получило повреждения», — заявил он.

По словам губернатора, прилет БПЛА также зафиксирован в селе Графовка Краснояружского района. В результате атаки был поврежден легковой автомобиль. Кроме того, другой грузовой автомобиль был поврежден в селе Николаевка. В селе Зозули Борисовского района дрон влетел в машину и сдетонировал, другие БПЛА попали в частные дома.

Никто из мирных жителей не пострадал. На месте инцидентов работают сотрудники оперативных служб региона, добавил Гладков.

До этого глава региона заявил, что два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль на участке дороги БелгородШебекино.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами