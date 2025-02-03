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ВСУ атаковали дронами два села в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали села Березовка и Борисовка в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Два села в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в Борисовском районе в селе Березовка дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего оказались повреждены остекление и фасад. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Обломки посекли крышу.

В селе Борисовка Волоконовского района FPV-дрон также атаковал частный дом и пробил кровлю и фронтон. В соседнем домовладении выбило окна.

Информации о пострадавших местных жителях не поступало, заключил Гладков.

Российские системы противовоздушной обороны этим утром ликвидировали три украинских крылатых беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, два дрона сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Кроме того, в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью.

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