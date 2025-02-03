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В правительстве РФ одобрили новую индексацию военных пенсий

Жуков: кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5%
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Shutterstock

Правительство России одобрило законопроект о новой индексации военных пенсий — на 9,5%. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает ТАСС.

Документ предусматривает, что лицам, проходившим военную службу, и членам их семей, увеличат пенсию на фактический уровень инфляции за 2024 год. Причем задним числом — с 1 января 2025 года.

Жуков выразил уверенность, что Госдума примет этот законопроект максимально оперативно.

Последний раз военные пенсии индексировали осенью 2024 года. С 1 октября они были увеличены на 5,1% — показатель превысил уровень инфляции 2023 года, который составил 4,5%.

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам. В ходе мероприятия глава государства также призвал министров и вице-премьеров оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию.

Ранее стало известно, на сколько выросли пенсии работающих пенсионеров с 1 января.

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