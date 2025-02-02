Стало известно, на сколько выросли пенсии работающих пенсионеров с 1 января

В феврале 2025 года произошла дополнительная индексация пенсий, которая коснулась и работающих пенсионеров. Об этом «Российской газете» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Чтобы подсчитать, на сколько выросла пенсия, эксперт взял за основу сумму страховой выплаты в декабре в размере 23755 рублей. По его словам, с учетом пропущенных индексаций общая сумма выплаты должна была бы составить 27890 рублей. Именно от этой суммы и рассчитывался размер прибавки к пенсии с 1 января 2025 года.

Таким образом, к пенсии добавили 2037,97 руб., поскольку индексация в январе проводилась на 7,3%, пояснил Балынин. Он добавил, что, таким образом, в январе работающим пенсионерам выплатили пенсию в размере 25790,97 руб., а в феврале с учетом дополнительной индексации на 2,2% сумма выплат составила 26404,55 руб.

При этом пенсионерам еще положено 613,58 руб., это разница февральской и январской доиндексации. В итоге на счет должно поступить 27018,13 руб.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов заявил, что информация о переводе пенсий в цифровые рубли является фейком. По его словам, данная инициатива противоречит социальной политике России и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат.

Ранее стало известно, что в РФ проиндексируют материнский капитал на 9,5%.