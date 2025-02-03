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«Аэрофлот» планирует начать полеты во вьетнамский Нячанг в марте

Глава «Аэрофлота» Александровский анонсировал запуск рейсов в Нячанг в марте
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Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский анонсировал запуск рейсов во вьетнамский город Нячанг в конце марта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг», — заявил он.

По словам главы компании, также планируется расширение программы полетов на остров Хайнань из трех городов России. Александровский добавил, что прямые рейсы на остров будут проводиться из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал увеличение числа рейсов между Россией и Вьетнамом. По его словам, полеты между странами будут проводить не только российские, но и вьетнамские компании-перевозчики. Вице-премьер подчеркнул, что российская сторона установит специальные тарифы для пролетов.

13 января стало известно, что китайская авиакомпания China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту МоскваПекин. В ассоциации туроператоров России отметили, что по маршруту Москва — Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines.

Ранее в Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты.

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