В Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты

В России следует ввести фиксированные цены на авиабилеты. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По мнению политика, правительство и Федеральная антимонопольная служба должны поддержать народную инициативу по установлению фиксированных цен на авиабилеты. Хамзаев подчеркнул, что цены на билеты не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам. Депутат отметил, что билет становится все дороже по мере приближения даты вылета.

Хамзаев заявил, что цены изначально должны быть только фиксированными, а не плавающими. Он призвал запретить авиакомпаниям заниматься ценовыми спекуляциями.

15 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает закрепить получение полного возврата стоимости авиационных билетов для граждан, направляемых на военную службу в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее российские перевозчики призвали сдержать рост цен на обслуживание в аэропортах.