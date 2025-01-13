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China Southern приостановит рейсы Москва — Пекин

Авиакомпания China Southern до конца марта приостановит рейсы Москва — Пекин
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Shutterstock/FOTODOM

Китайская авиакомпания China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту МоскваПекин. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что по маршруту Москва — Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines.

До этого сообщалось, что РФ может открыть прямое сообщение с Пакистаном. Об открытии прямого авиасообщения с Пакистаном 23 декабря сообщал министр транспорта России Роман Старовойт. По его словам, с такой инициативой выступила пакистанская сторона. Глава ведомства отметил, что аналогичное решение могут принять в отношении Малайзии и Бразилии.

Ранее в Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление.

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