China Southern приостановит рейсы Москва — Пекин

Китайская авиакомпания China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Ситуация может повлиять на путешествия 15-17 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что по маршруту Москва — Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines.

До этого сообщалось, что РФ может открыть прямое сообщение с Пакистаном. Об открытии прямого авиасообщения с Пакистаном 23 декабря сообщал министр транспорта России Роман Старовойт. По его словам, с такой инициативой выступила пакистанская сторона. Глава ведомства отметил, что аналогичное решение могут принять в отношении Малайзии и Бразилии.

Ранее в Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление.