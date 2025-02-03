СК РФ ищет причастного к взрыву в ЖК «Алые паруса»

СК ищет причастного к взрыву в доме на северо-западе Москвы

После взрыва в элитном московском ЖК «Алые Паруса» ведет поиск причастного к совершению преступления. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В настоящий момент сотрудники СК осматривают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей. Также назначаются необходимые судебные экспертизы.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что травмы получили пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

ТАСС пишет, что бомбу в комплекс мог пронести курьер. Мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что целью подрыва был руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. SHOT утверждает, что мужчине оторвало часть ноги и сейчас он в коме.

Ранее стало известно, что Саркисяна объявили в розыск на Украине.