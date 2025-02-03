Основатель добровольческого батальона Саркисяна находится в розыске на Украине

Основатель добровольческого батальона и глава Федерации бокса Донецкой народной республики Армен Саркисян был объявлен в розыск на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу украинских служб.

По данным агентства, Саркисян с 2015 года находится в базе «Миротворца». В его карточке написано, что его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также участии в СВО. Также ему вменяют «коллаборационную деятельность».

Саркисян пострадал во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что это может быть заказным и спланированным покушением.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Саркисян попал в тяжелом состоянии в больницу. Помимо него, пострадали еще несколько человек.

Ранее стало известно, что прямо над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» находится частная школа.