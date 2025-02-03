Стало известно о гибели человека при взрыве в элитном московском ЖК

Baza: при взрыве в холле ЖК «Алые паруса» в Москве погиб один человек

Один человек погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, взрывчатка сдетонировала в лифтовом холле. Однако пока не установлено точно, где она была заложена.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворошило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната были заложены под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

До этого эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево. Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.

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