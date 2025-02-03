Заместитель прокурора Москвы прибыл на место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Прокурор города Москвы Максим Жук поручил первому заместителю прокурора города Сергею Савенкову отправиться на место взрыва в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, Савенков был направлен на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в жилом комплексе. Также столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования инцидента.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната были заложены под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

Baza также сообщила, что, по предварительным данным, взрывчатка детонировала в лифтовом холле. Однако пока не установлено точно, где она была заложена.

Ранее стало известно, что несущие конструкции элитного ЖК в Москве не повреждены при взрыве.