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В Петербурге ребенок попал в больницу после опытов с химией на детской площадке

В Петербурге мальчик получил ожоги лица на детской площадке
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мальчик пострадал после взрыва на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, на детской площадке на улице Коммуны. По предварительной информации, 13-летний школьник находился рядом с двумя молодыми людьми, которые решили провести эксперимент с химией.

В результате бутылка взорвалась, мальчик получил ожоги лица, так как химикаты попали ему в глаза и на губы. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести.

По словам самого мальчика, молодых людей, взорвавших химикаты, он не знает.

Как сообщает 78.ru, неизвестные проводили эксперимент с бытовой химией. Мать пострадавшего обратилась в полицию.

До этого в ХМАО школьники попали в больницу после попытки изготовить петарду. Семиклассники нашли в интернете инструкцию и проверили ее на практике. В результате бутылка, в которой они смешивали ингредиенты, взорвалась. Пострадавшие получили ожоги лица и глаз.

Ранее в Рязани врачи попытались вернуть зрение школьнику, который повторял тренд из TikTok.

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