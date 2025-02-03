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В трех российских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Грозного, Махачкалы, Владикавказа сняли ограничения
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Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Грозного, Махачкалы, Владикавказа сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«В аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ) в 10:10 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ограничения на работу воздушных гаваней вводились для обеспечения безопасности полетов. Специалисты приняли все необходимые меры безопасности полетов, поскольку защита пассажиров является главным приоритетом, добавил представитель Росавиации.

О введении ограничения на выпуск и прием самолетов Кореняко сообщил в 07:44 по московскому времени.

До этого временные ограничения сняли в аэропорту Ульяновска. Кроме того, ограничения перестали действовать в аэропортах Казани и Нижнекамска в 07:00 мск.

Ранее самолет Тбилиси — Петербург совершил экстренную посадку.

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