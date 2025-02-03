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В Омске мужчину, напавшего с ножами на попутчиков в поезде, отправили под стражу

В Омске арестовали обвиняемого в нападении с ножами на попутчиков в поезде
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Омске суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в нападении на пассажиров в поезде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, инцидент произошел между станциями «Каргат» и «Барабинск». Пенсионер ехал в салоне, но в какой-то момент выхватил два ножа и потребовал, чтобы соседи покинули купе. Когда мужчина и женщина отказались, обвиняемый напал на них.

Суд отправил фигуранта разбирательств под стражу, на данный момент он находится в СИЗО.

Инцидент произошел в конце января. Пенсионер сел на поезд, следовавший из Томска в Адлер. Во время нападения всех пассажиров эвакуировали, пострадавших направили в медучреждение.

Сам обвиняемый попал в отделение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

До этого в Москве пассажира госпитализировали с серьезными травмами после избиения в поезде. Его попутчики-подростки сначала попросили телефон, чтобы позвонить, затем избили.

Ранее в Индии на российских туристов напали неизвестные с мачете.

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